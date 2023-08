MPU-Vorbereitungskurs – Ein Angebot der AWO Suchthilfe

(wS/awo) Siegen 24.08.2023 | Die AWO Suchthilfe bietet einen Kurs zur Vorbereitung auf die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) an.

In diesem Kurs werden Menschen, denen der Führerschein aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum entzogen wurde, auf eine anstehende MPU vorbereitet. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Vorbereitung in Einzelgesprächen möglich.

Inhalte des Kurses sind die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum, Informationsvermittlung über Alkohol und Drogen, Ursachen und Auslöser für die Fahrt unter Alkohol oder Drogen sowie Informationen zur MPU.

Bei regelmäßiger Teilnahme erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung zur Vorlage bei einer Begutachtungsstelle.

Der Kurs findet zweimal im Monat am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 19.30 bis 21 Uhr statt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Ein erstes Informationsgespräch und die Teilnahme am MPU-Vorbereitungskurs sind kostenpflichtig.

Foto: AWO Suchthilfe