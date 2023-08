Nach Unfallflucht: Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

(wS/si) Siegen 28.08.2023 | Am vergangenen Donnerstagnachmittag (24.08.2023) hat sich auf dem Gehweg der Weidenauer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooter-Fahrer ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der derzeit unbekannte männliche E-Scooter-Fahrer gegen 15:25 Uhr den Gehweg der Weidenauer Straße in Richtung Siegen-Mitte. In Höhe der Hausnummer 226 (gegenüber der Polizei in Weidenau) kollidierte er mit einem 25-jährigen Fußgänger, welcher ihm entgegenkam. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt nach einem kurzen Wortgefecht fort.

Der Flüchtige wurde durch Zeugen des Verkehrsunfalls nachfolgend beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, Phänotyp osteuropäisch, kurze mittelblonde Haare, beide Unterarme tätowiert, kurze Hose, Turnschuhe

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0271/7099-0 entgegen.