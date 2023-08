Neue Straßendecke für Anzhausener Straße Bauarbeiten in zwei Schritten und Info für Tierbesitzer

(wS/wi) Wilnsdorf 03.08.2023 | Im Juli haben die Wilnsdorfer Gemeindewerke eine Wasserleitung in der Anzhausener Straße ausgetauscht, jetzt steht zum Abschluss der Baumaßnahme auch die Erneuerung der Fahrbahn an. Als erstes wird am morgigen Freitag, 4. August, die alte Deckschicht abgetragen. Damit die Fräsmaschine ihre Arbeit verrichten kann, dürfen an diesem Tag natürlich keine Autos auf der Straße parken. Sobald die Fahrbahn abgefräst wurde, kann die Straße wieder vorsichtig befahren werden. Allerdings sollten insbesondere die Fräskanten behutsam passiert werden, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Die nächsten Schritte stehen für den Zeitraum von Montag, 14. August, bis Mittwoch, 16. August, ca. 16.30 Uhr an und müssen unter Vollsperrung der Straße stattfinden. Die Ortslage von Anzhausen ist in dieser Zeit nur über die in Richtung Niederdielfen liegende Anbindung an die L893 zu erreichen. Zunächst wird ein Haftkleber auf die Fahrbahn aufgebracht, der etwas Trocknungszeit braucht. Im Anschluss wird die neue Asphaltdecke hergestellt.

Während dieser drei Tage kann die Straße nicht befahren werden, auch das Parken ist nicht erlaubt. Der Haftkleber kann zu erheblichen Lackschäden an Fahrzeugen führen.

Und auch Tierbesitzer sollten Vorsicht walten lassen, weil sich das Bindemittel in Pfoten und Fell verkleben kann.

