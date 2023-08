Neue Velocity-Station im Westenergie-Park Siegen eröffnet

(wS/we) Siegen 01.08.2023 | Das Siegerland ist bekannt für eine schöne Natur und historische Stadtkerne – aber auch für seine geografischen Herausforderungen. Um diese zu meistern, gibt es ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot, um ganz einfach z.B. zur Arbeit oder zur Uni zu kommen. Velocity Siegerland errichtet gemeinsam mit regionalen Partnern ein öffentliches Fahrradverleihsystem im Siegerland.

„Die E-Bikes von Velocity erweitern das umweltfreundliche Mobilitätsangebot in Siegen auf attraktive Weise. Gerade der Standort Friedrichstraße ist mit Blick auf unsere weitere Entwicklung als Universitätsstadt hervorragend geeignet“, sagte Bürgermeister Steffen Mues bei der Übergabe. „Die Stadt Siegen unterstützt das Mietrad Verleihsystem außerdem, indem sie kostenlos öffentliche Flächen zur Verfügung stellt und so genannte Stationspatenschaften übernimmt.“ Ein weiterer wichtiger Punkt bei städtischen Straßenbauprojekten sei, dass die Anforderungen des Radverkehrs mitgeplant und ausgeführt werden. „Erfreulicherweise ist der Radverkehr im Stadtbild auch in Siegen trotz der schwierigen Topographie wirklich präsent geworden!“

Die neuste Station mit Platz für bis zu 12 Pedelecs steht nun im Westenergie-Park in der Friedrichstraße.

„Wir freuen uns, dass wir mit Westenergie einen verlässlichen Partner gefunden haben, der uns sehr zentral in Siegen die Fläche im Energiepark zur Verfügung stellt und auch die Finanzierung übernimmt.

Die neue Station steht in direkter Nähe zu den Ladesäulen für Elektroautos. So ergibt sich ein eigener Bereich für Elektromobilität an der Ecke Friedrichstraße / Emilienstraße“ freut sich Yara Stahlschmidt, Geschäftsführerin bei Velocity Siegerland.

Die Idee zur Errichtung der Station hatte Nico Eckhardt, Netzplaner für Siegen bei Westnetz. Über das interne Ideenmanagement reichte er seinen Vorschlag ein, der anschließend positiv bewertet und prämiert wurde. „Wir freuen uns, wenn die Kolleginnen und Kollegen Ideen entwickeln und einreichen.

Die Velocity-Station bietet einen echten Mehrwert für die Stadt und auch für uns. Neben dem Ausbau von Elektromobilitätskonzepten in Siegen bietet das Angebot auch Vorteile bei der Förderung von Bewegung und Gesundheitsvorsorge. Der Standort am nördlichen Ende der Innenstadt passt nicht nur thematisch sehr gut, sondern hat durch die Bauvorhaben der Universität in direkter Nähe eine perfekte Lage für Studierende“, so Christopher Jonas, Leiter des Regionalzentrums Sieg bei Westnetz.

Für die Bürgerinnen und Bürger bietet Westenergie ein besonderes Angebot, wie Patrick Plate, Sprecher von Westenergie mitteilt. „Am Stadtfestwochenende bietet Westenergie 30.000 Minuten kostenfreies Fahren mit den Pedelecs von Velocity. Mit dem Gutscheincode „StadtfestWestenergie“ können Nutzerinnen und Nutzer mit den Pedelecs von Velocity kostenfrei das Stadtfest vom 25.08. (14:00 Uhr) bis 27.08 (21:00 Uhr) besuchen. Mit der Eingabe des Aktionscodes in der „Velocity Mobility“-App erhält jede Fahrerin und jeder Fahrer eine kostenlose Fahrt von maximal 60 Minuten. Der Code kann optional auch zweimal für die ersten 30 Minuten einer Fahrt eingelöst werden. Damit möchten wir die Bemühungen der Stadt Siegen zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Stadtfest unterstützen.“

Wie nutzt man Velocity? Ganz einfach!

Nach erfolgreicher Registrierung über die Website von Velocity Siegerland kann in der kostenfreien „Velocity Mobility“-App die gewünschte Station inklusive Fahrrad ausgewählt und der Mietvorgang gestartet werden. Ein Pedelec kann auch 15 min im Voraus reserviert werden. Nach der Nutzung wird das Fahrrad an einer beliebigen Velocity-Station in einen freien Stellplatz abgestellt und der Vorgang in der App beendet.

Mehr Infos unter www.velocity-siegerland.de

Freuen sich über die neue Station im Westenergie-Park Siegen v.r.n.l.: Bürgermeister Steffen Mues, Westenergie Kommunalmanager Peter Imhäuser, Leiter Regionalzentrum Sieg bei Westnetz Christopher Jonas, Geschäftsführerin Velocity-Siegerland Yara Stahlschmidt und Westenergie-Sprecher Patrick Plate

