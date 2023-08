Ökumenischer Pilgerweg 2023 führt zu Ruhe-Inseln am Aartalsee

(wS/ki) Haiger 15.08.2023 | Die Katholische Pfarrei „Zum Guten Hirten an der Dill“ und die Fachstelle Mission und Ökumene des Evangelischen Dekanats an der Dill laden ein zum 14. Ökumenischen Pilgerweg am Samstag, 2. September 2023. Die rund 10 Kilometer lange Strecke führt diesmal an den Aartalsee.

Immer wieder brauchen wir Zeiten und Orte, an denen wir Entspannung von den Alltagsgeschäften finden, eine Rast machen können und Ruhe finden. Das Vorbereitungsteam (Pater Paulose Chatheli, Ina Franz, Regina Koob, Andrea Satzke, Uwe Seibert und Fritz Wellstein) lädt dazu ein, darüber nachzudenken, wie man solche Zeiten und Orte finden kann.

Beginn ist um 10 Uhr mit einer Andacht in der Ev. Kirche Niederweidbach. Der Pilgerweg endet gegen 15.30 Uhr, ebenfalls in der Ev. Kirche Niederweidbach.

Wie in den letzten Jahren wird es neben kurzen Impulsen auch eine Zeit der Stille und Besinnung und des Austausches geben. Eine Mittagsrast wird unterwegs im Freien stattfinden. Für ausreichende eigene Verpflegung müssen die Pilger selbst sorgen.

Landschaftstypisch führt der Weg über einige Auf- und Abstiege. Die Teilnehmer sollten an wetterfeste Kleidung und feste Schuhe denken, da man den ganzen Tag im Freien unterwegs ist.

Außerdem sollte ein feuchtigkeitsabweisendes Sitzkissen nicht im Gepäck fehlen.

» Für bessere Planbarkeit wird um Anmeldung gebeten bis Mittwoch, 30. August 2023 beim Katholischen Pfarrbüro in Herborn, per Telefon 02772 58393-0, Mail info@katholischanderdill.de oder mit dem folgenden Link: https://eveeno.com/244451696

Für kurzentschlossene Mitpilger ist eine Teilnahme aber auch ohne Anmeldung möglich.

Die Teilnehmer werden gebeten, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden. Parkmöglichkeiten gibt es am Dorfgemeinschaftshaus in Niederweidbach.

Das Vorbereitungsteam freut sich auf eine rege Teilnahme und gute Weggemeinschaft.

Hintergrundinfo „Ökumenischer Pilgerweg“:

Die Idee für einen ökumenischen Pilgerweg entstand 2010 im Rahmen der Initiative „Bereitschaft zur Bewegung“ des Bistums Limburg. Die erste ökumenische Pilgerstrecke führte auf dem „Missionsweg Nord-Nassau“ von Rabenscheid nach Haiger. Wegen des großen Interesses machen sich seitdem jedes Jahr am ersten Samstag im September Pilger auf den Weg.

Inzwischen kann man von einer lieb gewonnenen Tradition sprechen und so findet am 2. September bereits die vierzehnte Auflage statt. Christen aus der Region und aus verschiedenen Konfessionen sind dann wieder gemeinsam unterwegs.

Foto: Uwe Seibert, aufgenommen beim Ökum. Pilgerweg 2022

