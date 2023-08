Open-Air Posaunenchor-Event in Netphen-Deuz erfreute um die 400 Gäste

(wS/cvjm) Netphen 18.08.2023 | Die Bühlgarten-Serenade zum 125-jährigen Jubiläum des CVJM Posaunenchores Deuz war ein voller Erfolg. Rund 400 Gäste aus nah und fern füllten bei strahlendem Sonnenschein den Platz vor dem Alten Bahnhof in Deuz. Der Deuzer Chor unter der Leitung von Armin Hoffmann gestaltete die Serenade mit befreundeten Bläsern aus den Posaunenchören Netphen, Beienbach, Dreis-Tiefenbach und Unglinghausen. Frische Töne aus modernen Stücken junger Komponisten, aber auch alte Melodien von JohannSebastian Bach waren im ganzen Dorf zu hören.

So stimmten die Zuhörer laut ein in das gemeinsame Lied "Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen". Markus Gräf, Vorsitzender des CVJM Posaunenverbandes Siegerland, gab ermutigende Worte zu dem Lied „Wenn Glaube – Liebe – Hoffnung bei uns einkehrt“ an die Zuhörer weiter. Bei Würstchen und Getränken im Anschluss ließen Gastgeber und Gäste den Abend gemütlich ausklingen.

Fotos: CVJM-Posaunenchor Deuz

