Polizeieinsatz in Kreuztal: 17-Jähriger mit Pflasterstein attackiert

(wS/red) Kreuztal 30.08.2023 | Am frühen Dienstagabend, dem 29.08.2023, gegen 17:35 Uhr, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach Kreuztal in die Marburger Straße aus. Grund hierfür war ein eskalierter Streit, an dem fünf junge Männer beteiligt waren. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 17-jähriger Jugendlicher angegriffen und mit einem abgebrochenen Pflastersteins verletzt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei konnte sämtliche involvierte Personen feststellen und kontrollieren. Infolgedessen stellte sich heraus, dass drei der anwesenden jungen Männer für den Angriff auf den 17-Jährigen verantwortlich waren. Diese drei Personen wurden wegen des Verdachts auf gemeinschaftliche schwere Körperverletzung angezeigt. Alle Beteiligten laut Polizei keine Unbekannten!

Fotos: Joyce Krüger – Andreas Trojak / wirSiegen.de

