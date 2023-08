Preis für Interkulturelles Engagement in Kreuztal – Potenzielle Preisträger/innen gesucht

(wS/kr) Kreuztal 03.08.2023 | Der Integrationsbeirat der Stadt Kreuztal vergab im vergangenen Jahr mit großem Erfolg zum ersten Mal den Preis für Interkulturelles Engagement. Erhalten hat diesen der FC Kreuztal 08 für sein integrationsförderndes Engagement im Fußball.

Auch dieses Jahr soll unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Walter Kiß wieder eine Preisträgerin oder ein Preisträger für besonderes Engagement in der Integrationsarbeit ausgezeichnet werden.

Als bunte und vielfältige Stadt, in der verschiedene Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zusammenleben, haben Ausgrenzung und Diskriminierung in Kreuztal keinen Platz. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich ungehindert ihres Hintergrundes und ihrer Herkunft wohlfühlen.

Für das gelingende Miteinander setzen sich viele unterschiedliche Menschen in Gesellschaft, Politik und Verwaltung, in Schulen, Sportvereinen, Jugendverbänden, Kirchengemeinden oder anderen Strukturen ein. Um dieses Engagement zu würdigen und für alle sichtbarer zu machen wurde der Preis für Interkulturelles Engagement ins Leben gerufen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von bis zu 500,00 € verbunden.

Alle weiteren Informationen und die notwendigen Formulare sind auf der städtischen Internetseite hinterlegt oder in der Geschäftsstelle des Integrationsbeirates im Kreuztaler Rathaus in Zimmer 24 erhältlich.

Vorschläge für die Preisvergabe 2023 nimmt die Geschäftsstelle des Beirates in diesem Jahr bis zum 01. September 2023 per E-Mail unter der Adresse Integrationsbeirat@Kreuztal.de oder auf dem Postweg (Stadt Kreuztal, Integrationsbeirat, Siegener Str. 5, 57223 Kreuztal) entgegen.

Für telefonische Rückfragen steht Frau Jansen unter 02732/51-426 zur Verfügung.

Foto: Stadt Kreuztal



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier