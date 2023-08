Siegener Ferienspaß: Erlebnisfreizeit am Gardasee des Kinder- und Jugendbüros

(wS/si) Siegen 23.08.2023 | Das städtische Kinder- und Jugendbüro lädt zu einer Erlebnisfreizeit an den Gardasee ein.

Eine Woche lang, vom 1. bis 8. Oktober 2023, können Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die sich gerne sportlichen Herausforderungen stellen, bei verschieden Aktivitäten die Umgebung rund um das italienische Dorf Tremosine erkunden.

Während der gesamten Ausflugszeit werden die jungen Entdeckerinnen und Entdecker unter dem Motto „Wie viel Medien braucht der Mensch?“ bewusst auf Smartphone, Navi und ähnliches verzichten und somit den Fokus auf das gemeinsame Erleben und Experimentieren legen. Dazu sind Ausflüge zum Klettersteig, Felsenklettern, Kanufahren und Canyoning geplant. Zudem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Teil des Programms sowie die Essensplanung selbst bestimmen.

Eine Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail über das Kinder- und Jugendbüro bei Verena Pittke, Tel. (0271) 404-2204 oder v.pittke@siegen.de, oder online unter www.siegen.de/ferienspass möglich. Die Teilnahme kostet 200 Euro. Jugendliche mit Siegener Ausweis erhalten das Angebot für einen ermäßigten Preis von 100 Euro. Geschwisterkinder mit SI-Ausweis erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet An-und Abreise sowie Unterkunft, Programm und Verpflegung.

Zum Hintergrund:

Ferienfreizeiten haben bei der Stadt Siegen eine lange Tradition und gehören bei vielen jungen Menschen zum festen Bestandteil bei der Gestaltung ihres Ferienprogramms.

Auch in diesem Jahr hat das Jugendamt der Stadt Siegen daher wieder eine Vielzahl an Ferienfreizeiten für alle Altersgruppen angeboten.

In den Osterferien reisten 25 Kinder nach Langholz an die Ostsee. Im Schullandheim direkt am Meer gab es jede Menge Action und Spaß im Freien. An Christi Himmelfahrt ging es dann mit vollgepackten Fahrrädern für acht Jugendliche quer durch die Niederlande.

Übernachtet wurde in Zelten und ein Besuch der Siegener Partnerstadt Katwijk samt Bürgermeisterempfang stand auch auf dem Programm. Ein umfangreiches Programm mit Wassersport wie Schwimmen, Kanufahren oder Segeln erwartete im Sommer 32 Kinder im Zeltlager in der niedersächsischen Kleinstadt Otterndorf. Als letzte Station im Freizeitjahr 2023 geht es in den Herbstferien nun an den Gardasee.