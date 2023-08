Spannender Tag: Modellflugspaß für Kinder und Jugendliche beim MSC-Littfetal e.V.

(wS/msc) Kreuztal 08.08.2023 | Am Samstag, den 29.07.2023, erfüllte sich der Traum von zwölf Kindern und Jugendlichen in Littfeld. Im Rahmen der Kreuztaler Ferienspiele hatten sie die einzigartige Gelegenheit, den Modellsportclub Littfetal e.V. am Fuße des Kindelsberges zu besuchen. Ein abwechslungsreiches und interessantes Programm erwartete die Teilnehmer.

Unter der fachkundigen Anleitung erfahrener Vereinsmitglieder konnten die Jugendlichen ein Modellflugzeug steuern und dem Traum vom Fliegen einen Schritt näherkommen. Ähnlich wie in einer Fahrschule hielten Lehrer und Schüler jeweils eine Fernsteuerung in den Händen, die miteinander verbunden waren. Der Lehrer konnte dem Schüler einzelne oder alle Steuerfunktionen des Flugzeugs übertragen und einspringen, falls der Flugschüler mit einer Situation überfordert war.

Parallel dazu bot sich die Möglichkeit, die Grundlagen des Modellflugs an einem Simulator auf dem Computer zu erlernen. Hierbei spielten Begriffe wie „Holm“ und „Rippenbruch“ keine Rolle, und die Kinder und Jugendlichen konnten frei experimentieren und das Fliegen eigenständig erlernen. Bei einem Absturz wurde das Modellflugzeug einfach zurückgesetzt, und ein neuer Versuch konnte gestartet werden.

Zusätzlich stellte der Modellsportverein Wurfgleiter zur Verfügung, die von den Teilnehmern gebaut und auf der Wiese ausprobiert werden konnten. Nach dem erlebnisreichen Tag gönnten sich die angehenden Piloten eine Stärkung vom Grill.

Als krönender Abschluss erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde als Erinnerung an diesen gelungenen Tag. Der MSC-Littfetal schenkte den Kindern und Jugendlichen an diesem Wochenende ein aufregendes Erlebnis auf dem Modellflugplatz und freut sich über die neu geknüpften Kontakte, um die erlernten Grundlagen in den kommenden Wochen weiter zu vertiefen.

Generell besteht auf dem Fluggelände in Littfeld die Möglichkeit, das Modellfliegen zu erlernen. Falls wir mit diesem Artikel Ihr Interesse geweckt haben, besuchen Sie den Verein gerne vor Ort oder melden Sie sich über das Kontaktformular der Homepage (msc-littfetal.de), um einen Termin zu vereinbaren!

Foto: MSC



