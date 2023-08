Stolze Meilensteine: Brigitte Wagener und Michael Wurmbach für langjährigen Dienst bei der Stadt Kreuztal geehrt

(wS/kr) Kreuztal 01.08.2023 | Zum 01.08.2023 können gleich zwei Bedienstete der Stadt Kreuztal ein besonderes Dienstjubiläum feiern: Michael Wurmbach und Brigitte Wagener sind seit 40 Jahren bei der Stadt Kreuztal beschäftigt.

Michael Wurmbach wurde am 01.08.1983 als Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten eingestellt, war Sachbearbeiter im Rechnungsprüfungsamt sowie im Schulverwaltungs- und Kulturamt, wo er zuletzt die Amtsleitung innehatte bis er 2018 zum Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bestellt wurde.

Brigitte Wagener begann am 01.08.1983 als Bürokauffrau ihre Ausbildung bei den damaligen Stadtwerken Kreuztal. Nach der Weiterbeschäftigung bei den Stadtwerken sowie in der Buchhaltung der Stadtkasse Kreuztal ist sie nun als Sachbearbeiterin in der Kämmerei der Stadt Kreuztal tätig.

Anlässlich der Dienstjubiläen werden Frau Wagener und Herrn Wurmbach von der Stadt Kreuztal Dank und Anerkennung für den jahrzehntelangen tatkräftigen Einsatz ausgesprochen.