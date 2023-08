TSV Siegen gewinnt Öalcher Sportwoche

(wS/tsv) Siegen 08.08.2023 | Der TSV Siegen hat sich am Samstagnachmittag im Finale der Öalcher Sportwoche mit 3:0 (2:0) gegen den gastgebenden TuS Alchen I durchgesetzt.

Kurz vor dem Pausenpfiff trafen die Nachbarn aus Trupbach gleich zwei Mal und lenkten das Spiel damit bereits vor dem Pausentee in ihre Richtung. Die Alcher, die nicht in Bestbesetzung antreten konnten, mussten nach einer guten Stunde das dritte Gegentor zum 0:3 hinnehmen, das die Vorentscheidung markierte. In den verbliebenen 30 Minuten versuchte der TuS zwar das Ergebnis noch zu korrigieren, musste sich am Ende aber dem verdienten Sieger mit 0:3 geschlagen geben.

Die Siegener hatten sich zuvor in der Gruppe B mit zwei Siegen gegen die SpVg. Kredenbach/Müsen und den TuS Alchen II behauptet und waren souverän ins Endspiel eingezogen. Der

TuS Alchen I, der sich in der Gruppe A gegen den SV Fortuna Freudenberg II und den SSV Meiswinkel durchsetzen konnte, hatte sich ebenfalls mit der maximalen Punkteausbeute für das Nachbarschaftsduell um den Turniersieg qualifiziert. Im kleinen Finale, das bereits um 14.00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz „Wolfskaute“ angepfiffen wurde, standen sich die SpVg.

Kredenbach/Müsen und die zweite Mannschaft von Fortuna Freudenberg gegenüber.

Die Flecker gingen schnell mit 2:0 in Führung, die aber innerhalb weniger Minuten durch die SpVg. wett gemacht wurde. Die Fortuna ging anschließend nochmals in Führung, die wiederum nur kurze Zeit Bestand haben sollte.

Mit einem 3:3 Unterschieden ging es in die Halbzeitpause und da beiden Teams in der zweiten Halbzeit kein weiterer Treffer gelingen wollte, ging es ohne Verlängerung direkt ins Elfmeterschießen, das die Freudenberger schlussendlich mit 3:2 für sich entscheiden konnten.



Das Foto zeigt die siegreiche Mannschaft des TSV Siegen.