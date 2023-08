TuS Ferndorf: Samstag dreht sich ALLES um den Handball beim GREEN-FIBER-FAMILY-DAY in der Stählerwiese

(wS/red) Ferndorf 24.08.2023 | Samstag 26.08. gibt es HANDBALL, HANDBALL, HANDBALL

„Zuallererst: Für alle, die vor dem Beginn der Saison einen Blick auf die Drittligamannschaft in ihren großartigen neuen Trikots werfen möchten, bietet sich an diesem Tag die Gelegenheit.

Das Team wird im Spiel gegen Hagen um 18:00 Uhr in genau diesen Trikots auflaufen.“

Die neue Saison steht schon in den Startlöchern und die Spieler scharren schon mit den „Hufen“. Aber Halt, bevor es wirklich losgeht, gibt es noch eine tolle Veranstaltung in der Stählerwiese, nämlich den GREENFIBER FAMILY-DAY.

Tauchen Sie in die Welt des Handballs ein – erleben Sie drei Handballspiele live und noch vieles mehr! Diese Veranstaltung ist ein wahres Highlight für die ganze Familie: Kinder, Eltern, Großeltern – alle sind herzlich willkommen. Der Verein präsentiert Ihnen mit Stolz eine der faszinierendsten Sportarten überhaupt, den Handball. Vielleicht hat Ihr Kind, Ihr Sohn oder Ihre Tochter, ja sogar Ihr Enkel oder Ihre Enkelin, Interesse daran, einmal in diese Welt hineinzuschnuppern und etwas Neues für sich zu entdecken? Ein Beispiel: Die E-Jugend, bestehend aus talentierten 8- bis 11-jährigen Kindern, wird ein Spiel austragen und würde sich riesig freuen, von vielen Zuschauern angefeuert zu werden.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen – schauen Sie doch einfach mal beim Handball vorbei! Aber das ist längst nicht alles, was geboten wird. Als absoluten Höhepunkt erwartet Sie um 18:00 Uhr das Dream-Team: Die Erste Mannschaft des TuS Ferndorf, die in der 3. Liga um einen möglichen Aufstieg kämpft, bestreitet ihr letztes Testspiel ausgerechnet gegen den Zweitligisten VfL Eintracht Hagen. Dieser Name allein ruft Erinnerungen an unglaublich intensive und mitreißende Partien hervor. Zahllose Male sind diese beiden Teams aufeinandergetroffen, und der Ausgang war stets vollkommen ungewiss. Wenn Sie also auf der Suche nach knisternder Spannung und erstklassigem Handball sind, dann sollten Sie dieses Spiel keinesfalls verpassen.

Hier der gesamte Zeitplan für Samstag:

13:00 Uhr: Spiel der E-Jugend

Nach diesem Spiel gibt es Aktionen wie Torwand-Werfen, Kinder Mal-Spiele und einiges mehr

15:00 Uhr: Spiel der 2. Mannschaft des TuS Ferndorf gegen den TuS Volmetal (Hagen)

16:30 Uhr: Teamvorstellung

18:00 Uhr: Spiel der ERSTEN Mannschaft gegen den VfL Eintracht Hagen

Im Außenbereich ist der Eintritt frei, für beide Handballspiele in der Sporthalle (15 Uhr: TuS Ferndorf II gegen TuS Volmetal und um 18 Uhr TuS Ferndorf I gegen den VfL Eintracht Hagen) ist insgesamt ein Tagesticket erforderlich: Erwachsene 8,00 €, Jugendliche ab 14 Jahre 4,00 € und Kids unter 14 Jahren Eintritt frei.

Gibt es noch Überlegungen dort hinzugehen? Wir glauben nicht, also dann, bis Samstag, wir sehen uns!

Hier Teile der 1. Mannschaft in den neuen Trikots:

