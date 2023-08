Vergessenes Essen am Herd löst Feuerwehr-Einsatz in Weidenau aus

(wS/red) Siegen 20.08.2023 | Am heutigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr, der DRK-Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem vermeintlichen Brandeinsatz in der Weidenauer Straße gerufen. Gegen 21:15 Uhr ging ein Notruf ein, in dem ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung gemeldet wurde. Die Siegener Feuerwehr reagierte umgehend und traf schnell am Einsatzort ein.

Die anrückenden Feuerwehrleute konnten jedoch rasch Entwarnung geben. Der Grund für den ausgelösten Rauchmelder entpuppte sich als vergessenes Essen auf einem Herd. Die oder der Bewohner der Wohnung hatten offenbar einen Kochvorgang gestartet und dabei das Essen unbeaufsichtigt gelassen, was zu einer leichten Rauchentwicklung führte und den Rauchmelder aktivierte.

Zum Glück wurde niemand bei diesem Vorfall verletzt.

Während des Einsatzes wurde die Zufahrt zum Weidenauer Busbahnhof vorübergehend gesperrt, um den Einsatzfahrzeugen genügend Platz zu verschaffen und einen reibungslosen Einsatzablauf zu gewährleisten

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier