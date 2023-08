Wohnheimprojekt des Studierendenwerks in der Siegener Innenstadt gestoppt

(wS/sw) Siegen 11.08.2023 | Das Bauvorhaben des Studierendenwerks Siegen am Effertsufer wird gestoppt. Dies hat der Verwaltungsrat des Studierendenwerks in seiner Sitzung am 9. August 2023 beschlossen. Grund dafür sind die rasant gestiegenen Preise im Bausektor. Die kalkulierten Baukosten für dieses Projekt lagen zuletzt bei knapp 21 Mio. Euro.

Das Studierendenwerk hatte im Jahr 2020 eine Gewerbeimmobilie am Effertsufer 74 gekauft und geplant, sie um einen Anbau zu erweitern und zu einer Studierendenwohnanlage mit 138 Plätzen, hauptsächlich Apartments, umzubauen. Bei den aktuellen Baukosten wäre allerdings eine kostendeckende und gleichzeitig preisgünstige Vermietung des Wohnraums an Studierende – wie es der gesetzliche Auftrag des Studierendenwerks vorsieht – nicht möglich. Es soll nun überlegt werden, welche Alternativen es für das Grundstück und den Bestandsbau gibt.

Das Studierendenwerk Siegen bietet aktuell 976 Wohnplätze für die rund 15.000 Studierenden in Siegen an.