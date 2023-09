11-Jähriger in Siegen auf Rad angefahren – Polizei sucht die Autofahrerin

(wS/ots) Siegen 19.09.2023 | Am gestrigen Montagmorgen (18. September) soll es an der Einmündung Giersbergstraße / Falkstraße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen sein.

Die Polizei erhielt am gestrigen Abend Kenntnis von dem Vorfall, als sich die Mutter eines 11-jährigen Sohnes telefonisch meldete. Die Unfallaufnahme an der Wohnanschrift der Melderin ergab, dass der Junge am Morgen gegen 07:40 Uhr mit dem Fahrrad die Giersbergstraße berghoch zu fuhr. An der Einmündung Falkstraße wollte er die Falkstraße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt sei ein weißer Pkw, vermutlich ein Seat, in der Falkstraße Richtung Giersbergstraße gefahren.

Laut dem 11-Jährigen habe der Pkw die Geschwindigkeit verringert, so dass der Junge dachte, der Wagen würde anhalten und den 11-Jährigen passieren lassen. Er ist dann vom Fahrradsattel runter und benutzte das Rad wie ein Laufrad. Letztlich sei es dann zu einem leichten Zusammenstoß gekommen, wobei sich der Schüler den linken Fuß zwischen Fahrbahn und Auto einklemmte. Die Fahrerin des Fahrzeuges habe zunächst nicht reagiert. Daher soll der Junge mit der Hand auf die Motorhaube geschlagen haben. Danach sei die Frau mit dem Pkw zurückgefahren. Im Anschluss habe sie den 11-Jährigen aus dem Fahrzeug heraus gefragt, ob alles in Ordnung ist. Der Junge habe aber nicht darauf reagiert, sondern ist dann mit dem Rad zur Schule gefahren.

Da er später Schmerzen im Bein bekommen hatte, vertraute er sich später zu Hause seiner Mutter an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler suchen nun die Autofahrerin, um insbesondere die Schadensabwicklung durchführen zu können. Laut dem 11-Jährigen soll es sich um eine ältere Frau gehandelt haben. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Autofahrerin sowie Zeugen des Vorfalles bzw. Hinweisgeber zu der Autofahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.