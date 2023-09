17-jähriger Leichtkraftradfahrer erleidet schwere Verletzungen bei Verkehrsunfall in Lütringhausen

(wS/ots) Olpe 28.09.2023 | Am Donnerstag (28.09.2023) kam es um 07:04 Uhr auf der Siegener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades hatte die Straße in Richtung B54 befahren. Als ein 59-jähriger Autofahrer vom Straßenrand nach einem Wendemanöver auf die Straße fährt, kann der 17-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wird der junge Mann schwer verletzt. Und auch der 59-jährige Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Siegener Straße zeitweilig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de