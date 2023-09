3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit: Feierstunde der Stadt Siegen mit Valerie Schönian und Meisterchor voiceBox

(wS/si) Siegen 27.09.2023 | Die Universitätsstadt Siegen begeht auch in diesem Jahr wieder den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Die Feierstunde findet um 11.00 Uhr im Historischen Ratssaal des Rathauses Siegen statt; hierzu sind die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Eine formlose Anmeldung per E-Mail an antwort@siegen.de wird erbeten.

Mit der Feierstunde dokumentiert der Rat der Stadt Siegen bereits seit vielen Jahren sein Anliegen, das historische Ereignis der Deutschen Wiedervereinigung im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger wach zu halten.

Im Zentrum der diesjährigen Veranstaltung steht die Lesung von Valerie Schönian, Jahrgang 1990, Journalistin (Die Zeit) und Autorin des Buches:´Ostbewusstsein.

Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet. Musikalisch umrahmt wird die Feierstunde durch den Siegener Meisterchor voiceBox.