Aktion „Gelbes Band“: Regionales Obst direkt und kostenlos ernten

(wS/bl) Bad Laasphe 07.09.2023 | Der Herbst steht vor der Tür – und damit auch die Jahreszeit mit buntem Laub, des Drachensteigen lassen, durch Pfützen stapfen und Kastanien sammeln. Der Herbst hält vor allem aber auch heimisches Obst und Gemüse bereit: Äpfel, Birnen und Pflaumen aus der Region schmecken nicht nur gut, sondern sind vor allem auch besonders umweltfreundlich, da sie keinen langen Transport oder Lagerung hinter sich haben. Manch einer kommt vielleicht mit der Ernte gar nicht hinterher oder hat keine Verwertung für die Früchte seiner Bäume. Viel zu schade ist es jedoch, das Obst abfallen und verfaulen zu lassen.

Dem möchte die Aktion „Das Gelbe Band“ entgegenwirken. Dabei handelt es sich um eine deutschlandweite Ernteaktion des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), bei der Bäume mit gelben Bändern gekennzeichnet werden. Diese signalisieren, dass hier frei geerntet werden darf. Auch die Stadt Bad Berleburg möchte sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligen. „Dabei gelten natürlich bestimmte Verhaltensregeln, wie der achtsame Umgang mit der Natur, das Ernten ohne Leiter oder Hilfsmittel und nur so viel zu nehmen, wie man auch verwerten kann“, erläuterte Klimaschutzbeauftragte der Stadt Bad Berleburg, Jessica Durstewitz. Die Aktion geht bundesweit in diesem Jahr bereits in die dritte Runde – und findet in der Stadt der Dörfer im Rahmen der fairen und nachhaltigen Wochen erstmals statt. „Damit wollen wir aktiv ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen“, berichtete die Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Bad Berleburg, Rebecca Dienst. Von Freitag, 15. September bis 6. Oktober, sind alle Menschen in der Stadt der Dörfer dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Zum einen können alle einen oder mehrere Bäume zur Verfügung stellen, die sie selbst nicht komplett abernten können. Eine Teilnahme ist möglich per Anmeldung im Internet unter DIESEM LINK oder per E-Mail an Rebecca Dienst unter r.dienst@bad-berleburg.de oder Jessica Durstewitz unter j.durstewitz@bad-berleburg.de. Gelbe Bänder sind zudem ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Bad Berleburg erhältlich – und während des Regio-Marktes in Schwarzenau am Freitag, 8. September.

Die Bänder, die zur Verfügung gestellt werden, sind umweltfreundlich, da sie vollständig aus recycelten PET-Flaschen bestehen, die aus den Meeren gesammelt wurden. Alle Interessierten dürfen bei einem Spaziergang oder einem Ausflug Obst an den gekennzeichneten Bäumen ernten. Falls im direkten Umfeld keine gelb markierten Obstbäume zu finden sind, lohnt sich ein Blick auf die Internetseite der Stadt Bad Berleburg. Auf einer Karte unter www.bad-berleburg.de/Faire-Woche sind schon bald die Stellen markiert, an denen Gelbe Bänder zu finden sind.

Foto: Stadt Bad Berleburg

