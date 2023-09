Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach traf sich zum gemütlichen Beisammensein

(wS/ffb) Burbach-Wahlbach 17.09.2023 | Zu ihrem schon traditionellen Jahrestreffen, das in diesem Jahr von der Löscheinheit Wahlbach ausgerichtet wurde, kamen die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach dieser Tage nunmehr zum 32. mal zusammen.

Der Leiter des Organisationsteams, Arno Höfer aus Wahlbach, konnte in der Turnhalle in Wahlbach unter den rund 80 Gästen neben den Feuerwehrruheständlern, die teilweise mit ihren Partnerinnen erschienen waren, auch den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Heuschkel sowie den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, und die Ehrenmitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, Elfriede Sahm und Gisela Lengenberg begrüßen. Einer schönen Tradition folgend, überreichte Höfer ein hochprozentiges Geschenk an Herbert Rothe von der Löscheinheit Lippe als ältestem Teilnehmer des diesjährigen Treffens sowie an Ewald Diehl als ältestem Teilnehmer der ausrichtenden Löscheinheit Wahlbach.

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze ließ in einer kurzen und launigen Rede das Feuerwehrjahr Revue passieren und gab einen kleinen Ausblick auf die Zukunft der Feuerwehr Burbach, indem er über geplante Baumaßnahmen sowie anstehende Fahrzeugbeschaffungen berichtete. Anschließend nahm er gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Burbach Thomas Heuschkel die diesjährigen Ehrungen vor. Mit der Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen für 60jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Burbach wurden Gerhard Göbel aus Oberdresselndorf, Karl-Heinz Klein und Dieter Quandel aus Burbach sowie Heinz Schnell aus Lützeln geehrt.

Die Ehrungen für stolze 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr konnten Schwarze und Heuschkel an Hermann Sahm aus Burbach und Ewald Diehl aus Wahlbach überreichen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil stärkten sich alle Anwesenden am traditionellen Hausmacher Buffet sowie an einem Kuchenbuffet, bevor dann die „Wahlbacher Nachtschwärmer“ und der Spielmannszug Wahlbach die Gäste mit musikalischen Leckerbissen unterhielten.

Die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach besteht aktuell aus 76 Mitgliedern sowie drei Ehrenmitgliedern. Nach mehrjähriger Zwangspause ist für Mai 2024 wieder ein Ausflug geplant. Das nächste Treffen der Alters- und Ehrenabteilung findet dann im September 2024 in Holzhausen statt.

Text und Bild: Feuerwehr Burbach

Das Bild „Ehrungen“ zeigt v.l.:Ewald Diehl, Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, Heinz Schnell, Karl-Heinz Klein, Gerhard Göbel, Hermann Sahm, den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Heuschkel und Dieter Quandel