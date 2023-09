Angebote des Kinder- und Jugendbüro (KJB) Hilchenbach für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien

(wS/hi) Hilchenbach 27.09.2023 | Das Kinder- und Jugendbüro (KJB) Hilchenbach hält in der Herbstferienzeit verschiedene Angebote bereit.

Der Mädchentreff Dahlbruch besucht am Mittwoch, 4. Oktober, von 10:00 bis 16:00 Uhr den Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth. Dort können die Teilnehmerinnen unter anderem auf Hüpfburgen toben und Natur und Tiere im Gnadenhof-Streichelzoo erleben. Mitfahren dürfen Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren für einen symbolischen Kostenbeitrag von 2,00 Euro.

Außerdem macht das Rockmobil am Freitag, 13. Oktober, von 11:00 bis 16:00 Uhr für den Mädchentreff Station am Jugendzentrum Dahlbruch. In der Mittagspause ist

mit kostenfreier Pizza für eine Stärkung gesorgt.

Neue Farbe bekommt der Dirtbikepark Hilchenbach am Montag, 9. Oktober, von 13:00 bis 16:00 Uhr. In Kooperation mit dem Push e. V. und unter der Leitung von Sven Jung werden die Holzelemente mit neuen Graffiti kreativ gestaltet. Mitmachen können Kids zwischen zehn und 16 Jahren, die Teilnahme ist kostenfrei. Am Mittwoch, 11. Oktober, heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr „Girls Only!“ beim Bike-Workshop für Mädchen. Florentine Müller vermittelt als Kursleiterin Spaß am Dirtbikefahren im Pumptrack. Los geht es für die neun- bis 16-jährigen Teilnehmerinnen um 13:00 Uhr im Dirtbikepark.

Grundsätzlich gilt: Bei trockenem Wetter wird der Dirtbikepark in den Ferien montags, mittwochs und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr vom ehrenamtlichen Team des PUSH-Vereins betreut.

Der Push e. V. lädt im Rahmen des Projekts „Democratic Dice“ von Mittwoch bis Donnerstag, 11. bis 12. Oktober, zu einer politischen Bildungsreise ein. Die Fahrt führt zur Gedenkstätte Vogelsang, einer früheren nationalsozialistischen Ordensburg, wo damals die Ausbildung zur „Elite“ für junge Männer stattgefunden hat. Die Gruppe wird an einem Projekttag teilnehmen, bei dem es um gemeinsame Erfahrungen und die Vertiefung von Kompetenzen im sozialen Miteinander geht.

Mithilfe von erlebnispädagogischen Übungen werden die Mechanismen von Ausgrenzung und menschenfeindlichen Einstellungen hinterfragt. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern in der Jugendherberge Vogelsang mit Vollverpflegung. Treffpunkt ist am 11. Oktober um 9:00 Uhr vor dem Jugendzentrum Hilchenbach auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums Gerberpark.

Von hier aus machen sich die Jugendlichen unter Leitung von Max Schmidt sich in zwei Kleinbussen auf den Weg. Die Kosten für die Reise betragen 5,00 Euro. Anmeldungen nimmt das KJB über das Onlineportal www.kjb-angebote.de entgegen.



