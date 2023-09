Auftakt der Wintersaison: Fitness- und Skigymnastik der Skifreunde Hüttental e.V.

(wS/si) Siegen 01.09.2023 | Den Auftakt der Wintersaison bildet bei den Skifreunden Hüttental in jedem Jahr die Fitness- und Skigymnastik. Beginn ist Montag, der 18. September. Unter der Leitung von Trainerin Regine Göttert finden die Übungsstunden jeweils Montags in der Zeit von 18.45 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Jung-Stilling-Schule im Stockweg in Weidenau statt.

Nichtmitglieder sind willkommen und können jederzeit zu den Trainingszeiten an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen. Interessierte können sich an den Sportvorstand Bernd Loock wenden unter bernd.loock@skifreunde-huettental.de