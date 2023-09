B54: Deckensanierung bei Burbach – Flughafen Siegerland

(wS/str) Burbach 18.09.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert die Fahrbahn der B54 im Bereich zwischen den beiden Kreisverkehren in Burbach nahe der Landesgrenze beim Flughafen Siegerland.

Die Arbeiten beginnen am Montag (18.09.) und dauern voraussichtlich zwei Wochen. Der Verkehr wird halbseitig mit einer Ampelregelung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Um die finale Deckschicht aufzubringen, ist eine Vollsperrung dieses Bereiches an einem Wochenende notwendig.

Die Vollsperrung ist voraussichtlich am letzten September-Wochenende, über den witterungsabhängigen, konkreten Termin wird nochmal separat informiert.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier