Bewerbungen noch bis Freitag, 10. Oktober: Förderprogramm für ehrenamtliche Projekte in Siegen

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 25.09.2023 | Ehrenamtlich engagierte Siegenerinnen und Siegener können sich noch bis Dienstag, 10. Oktober 2023, für das Förderprogramm „Qualifizierung des bürgerlichen Engagements“ des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr bewerben und Projektskizzen einsenden. Nach festgelegten Kriterien wird dann entschieden, welches Projekt für die Beratungsleistung von bis zu 20.000 Euro pro Initiative infrage kommt. Das Spektrum der Beratung reicht von der Unterstützung bei der Vereinsgründung bis zur Hilfe bei der Beantragung von Fördergeldern, informiert die Stadt Siegen.

Teilnehmen können Vereine, Initiativen, Einzelpersonen und gemeinwohlorientierte Unternehmen, die ihren Hauptsitz in NRW haben. Das Förderprogramm beinhaltet eine kostenlose qualifizierte Beratung, um aus kreativen Ideen konkrete, erfolgreiche Projekte zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Projektideen aus allen Themenfeldern des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. Diese sind zum Beispiel Natur- und Artenschutz, Klimaschutz und Umweltwirtschaft, aber auch Mobilität oder Gentechnik. Ziel des Programmes ist es, das zivilgesellschaftliche Engagement unter dem Motto „WIR BEWEGEN WAS! – engagiert in NRW“ zu stärken.

Das Forschungszentrum Jülich als Projektträger übernimmt die Umsetzung des Wettbewerbs und bietet auf seiner Homepage www.wir-bewegen-was.nrw umfangreiche Information über Teilnahmebedingungen und das Auswahlverfahren. Darüber hinaus können interessierte Bürgerinnen und Bürger Auskünfte über das Förderprogramm telefonisch bei Pia Irle unter (0271) 404-1239 oder per E-Mail an p.irle(at)siegen.de erhalten.