Damen-Startgemeinschaft RSV Osthelden / Buschhütten feiern Aufstieg in die NRW-Liga

(wS/rsv) Kreuztal 14.09.2023 | Die Damen Startgemeinschaft des RSV Osthelden / Buschhütten hat beim Saisonfinale der Triathlon Regionalliga am vergangenen Samstag in Vreden mit den zweiten Platz im Sprint erneut überzeugen können und sich damit souverän den Aufstieg in die NRW-Liga gesichert.

Beim großen Saisonfinale ging es beim Sparkassentriathlon in Vreden noch für insgesamt sieben Mannschaften um die begehrten Aufstiegsplätze in die NRW-Liga. Mittendrin, und gleichzeitig mit einer sehr guten Ausgangslage als Tabellenzweiter vor dem letzten Start, die heimische Damen Startgemeinschaft, die im finalen Rennen durch Sonja Kölsch, Ellen Knoepke und Laura Irle vertreten wurde. Nach dem 750 m langen Schwimmen im Vredener Freibad konnte Ellen Knoepke auf Platz neun liegend auf ihre Paradedisziplin wechseln. Laura Irle als 15. und Sonja Kölsch als 19. folgten in aussichtsreicher Position.

Ellen Knoepke mit der besten sowie Sonja mit der drittbesten Radzeit im Feld spielten ihre Stärke auf dem Rad aus und sammelten zahlreiche Konkurrentinnen bis zum zweiten Wechsel ein. Beim Wechsel in die Laufschuhe hatte sich Ellen Knoepke bereits bis auf Position zwei vorgefahren, während Sonja Kölsch als Zwölfte wechselte, mit guten Chancen weitere Plätze gut zu machen. Laura Irle, die sich am Samstagmorgen erst fit gemeldet hatte, fehlte letztendlich die Kraft nach ihrer Erkältung in der Vorwoche, sodass sie auf Platz 25 auf die sonnige und heiße Laufstrecke startete.

Der Hitze geschuldet war den Athletinnen die Anstrengungen ins Gesucht geschrieben. An der Spitze lief Elisa Herold vom KTT mit der besten Laufzeit von Platz vier mit einer starken Aufholjagd zu einem unangefochtenen Tagessieg. Ellen Knoepke finishte als sehr gute Vierte, gefolgt von Sonja Kölsch auf Platz fünf, die ebenfalls nach Grippe in der Vorwoche leicht angeschlagen ins Rennen ging.

Laura Irle komplettierte das sehr gute Mannschaftsergebnis als 27., sodass am Ende 36 Punkte für den zweiten Platz hinter dem Kölner Triathlon Team IV und vor Trispeed Marienfeld II heraussprang.

Im Anschluss an die Siegerehrung folgte die offizielle Abschlusstabelle der NRW Regionalliga und damit auch die Gewissheit: mit dem zweiten Platz in der Regionalliga- Saison 2023 ist der Durchmarsch von der Oberliga in die NRW-Liga perfekt! Nach insgesamt fünf anspruchsvollen Triathlons in einer langen Triathlon-Saison gilt es sich 2024 in der NRW-Liga als Startgemeinschaft RSV Osthelden / Buschhütten durchzusetzen.

Starterinnen im Ziel, v.l.: Sonja Kölsch, Ellen Knoepke, Laura Irle

Vor dem Start für die SG RSV Osthelden/Buschhütten im Einsatz (v.l.): Laura Irle, Ellen Knoepke und Sonja Kölsch.

