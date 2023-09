Demo „BUNT STATT BRAUN“ des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage in Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 02.09.2023 | Unter dem Motto „Bunt statt Braun“ versammelten sich heute Mitglieder und Unterstützer des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage zu einer Demonstration in Hilchenbach. Der Demonstrationszug setzte sich um 14 Uhr in Bewegung und verlief bislang ohne größere Zwischenfälle, was auf einen friedlichen und ruhigen Verlauf hindeutet. Die Kundgebung auf dem Marktplatz verzeichnete zwar weniger Teilnehmer als erwartet, jedoch strahlten die Schilder und Plakate der Demonstranten eine beeindruckende Botschaft aus.

Die Parolen „BUNT STATT BRAUN! Keine Heimat für Neonazis in Hilchenbach“, „Omas gegen Rechts“ und „Es tut sich was! gegen Fremdenhass, Gewalt und Naziterror“ auf den Plakaten zeugen von der Entschlossenheit, jeglicher Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit die Stirn zu bieten.

Die Veranstaltung wird noch bis in den Abend hinein fortgesetzt, wobei die Polizei eine verstärkte Präsenz in den Straßen von Hilchenbach aufrechterhält, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Trotz der kleineren Teilnehmerzahl zeigten die Demonstranten einen beeindruckenden Zusammenhalt und setzten ein klares Zeichen gegen extremistische Tendenzen.

Bereits im Vorfeld der Demonstration hatten die Bürgermeisterin und die Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz im August 2023 ihre Solidarität mit dem Bürgermeister der Stadt Hilchenbach, Kyrillos Kaioglidis, sowie allen Aktivisten, die sich gegen Hass und Menschenfeindlichkeit engagieren, bekundet. Diese Geste der Solidarität erstreckte sich nicht nur auf ihren Amtskollegen in Hilchenbach, sondern auch auf alle Demonstranten und Aktivisten, die an diesem Tag ein Zeichen gegen eine rechtsextreme Kleinstpartei setzen.

Das Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage hatte zur Demonstration aufgerufen, um unmissverständlich zu verdeutlichen, dass rechtes Gedankengut in unserer Gesellschaft keinen Platz finden darf. Sie betonten ihre Solidarität und Unterstützung für alle, die sich gegen Faschismus, Menschenfeindlichkeit und Hass einsetzen, insbesondere für Kyrillos Kaioglidis, der sich als Bürgermeister für den Erhalt des Friedens und der Demokratie in seiner Stadt einsetzt.

Die heutige Demonstration in Hilchenbach ist ein eindrucksvolles Zeugnis für das entschlossene Engagement der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Extremismus und Diskriminierung sowie für ihre klare Botschaft der Toleranz und Vielfalt, die sich nicht von extremistischen Ideologien einschüchtern lässt.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de