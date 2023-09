„Eine außergewöhnliche Freundschaft“: Landrat Andreas Müller begrüßt Gäste aus Spandau zum Schulsportaustausch

(wS/si) Siegen 25.09.2023 | 24 Schülerinnen und Schüler aus drei verschiedenen Schulen in Spandau sind jetzt für den Schulsportaustausch nach Siegen-Wittgenstein gereist. „Und damit seid ihr Teil dieser außergewöhnlichen Freundschaft zwischen meiner Heimat Siegen-Wittgenstein und eurer Heimat Spandau“, sagte Landrat Andreas Müller bei seiner Begrüßungsrede.

Für knapp eine Woche wohnten die Spandauer im Abenteuerdorf Bad Berleburg-Wemlighausen.

Auf dem Programm standen unter anderem Besuche in Siegen, Marburg und Winterberg. Der Besuch der Spandauer war der Gegenbesuch der Bad Berleburger Gruppe, die im April nach Spandau gereist waren.

Das Highlight beider Besuche war der Sporttag, bei dem sich die Spandauer mit den Bad Berleburgern in verschiedenen Sportarten wie Basketball, Fußball oder Volleyball messen konnten. Nachdem die Bad Berleburger sich, bei dem jährlich stattfindenden Fußballspiel zwischen den Wittgensteinern und den Spandauern im April geschlagen geben mussten, hatten sie jetzt auf eigenem Boden die Nase vorn und schlugen die Gäste mit 2:1.

„Euer Programm für diese Woche ist ja sehr voll. In den paar Tagen, in denen ihr hier seid, bekommt ihr also wirklich viel zu sehen,“ sagte Landrat Müller zu den Schülerinnen und Schülern aus Spandau. Die drei Schulen aus Spandau, die Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule in Bad Berleburg und der Kreis Siegen-Wittgensteins organisieren den Schulsportaustausch jedes Jahr – nur während Corona musste er pausieren. Deswegen freut sich der Landrat darauf auch im nächsten Jahr wieder Schülerinnen und Schüler aus der Partnerstadt begrüßen zu dürfen.

Foto: Landrat Andreas Müller begrüßt die Gäste aus Spandau auf der Dachterrasse des Kreishauses