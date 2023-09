Erstmaliger Kriegsgräbereinsatz in Osteuropa mit rumänischer Beteiligung

(wS/bw) Erndtebrück 22.09.203 | Soldaten des Einsatzführungsbereiches 2 aus Erndtebrück und Reservisten der Kreisgruppe Südwestfalen beim gemeinsamen Kriegsgräbereinsatz in Bukarest

Freiwillige Soldaten des Einsatzführungsbereiches 2 und Reservisten der Kreisgruppe Südwestfalen des Verbandes der Reservisten führten kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen Pflegeeinsatz auf dem deutschen Soldatenfriedhof „Pro Patria“ in Bukarest durch.

Letzte Ruhestätte für über 5500 deutsche Kriegstote aus zwei Weltkriegen

Der deutsche Soldatenfriedhof „Pro Patria“ in Bukarest ist einer von vier Friedhöfen. Dieser wurde in den Jahren 1917/18 gebaut. In mehreren Gräberblöcken und zwei kleinen Gruftanlagen sind über 3.900 deutsche Gefallene und Lazaretttote aus dem Jahr 1917 beigesetzt. Weitere 1.616 Tote des Zweiten Weltkrieges ruhen in Einzel- und zwei Gemeinschaftsgräbern. Ein auf dem Friedhof gelegenes und noch erhaltenes steinernes Ehrenmal trägt in fünf verschiedenen Sprachen die Inschrift „Vaterland ehre deine Helden“.

Zu den Aufgaben der fünf aktiven Soldaten und fünf Reservisten gehörten allgemeine Pflegearbeiten sowie die Ausrichtung von Grabkreuzen auf dem Friedhof. Den deutschen Soldaten und Reservisten standen bei den Arbeiten fünf rumänische Kameraden zur Seite.Sie gehören dem in Bukarest stationierten Infanteriebataillon 96 an.

Mit Verdienstnadel des Volksbundes ausgezeichnet

Ein Mitglied des Arbeitskommandos wurde zum Ende seines Einsatzes in Bukarest für sein Engagement ausgezeichnet. Stabsunteroffizier der Reserve Ludwig B. wurde für die mehrmalige Teilnahme an Arbeitseinsätzen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die bronzene Verdienstnadel verliehen.



Foto: Erhard Lauber

Umfangreiche Arbeiten sind von den Freiwilligen zu bewältigen

Foto: Erhard Lauber

Zehn Freiwillige des Einsatzführungsbereichs 2 und fünf rumänische Soldaten am Ehrenmal