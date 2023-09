Feuer in Geisweid: Feuerwehr und Rettungsdienst im Adalbert-Stifter-Weg im Einsatz

(wS/red) Siegen 03.09.2023 | Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Adalbert-Stifter-Weg nach Geisweid alarmiert. Gegen 16:10 Uhr erreichte die Einsatzkräfte die Meldung eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus.

An der Einsatzstelle gelang es der Feuerwehr rasch, zwei Personen aus dem betroffenen Gebäude zu retten. Im Keller des Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen, das von den Einsatzkräften zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, um herauszufinden, wie das Feuer entstanden ist und ob es womöglich auf Brandstiftung zurückzuführen ist.

Ursprünglich war unklar, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden und ob es möglicherweise Verletzte gab. Aus diesem Grund wurde das Einsatzstichwort von „Feuer 4“ auf „MANV1“ (Massenanfall an Verletzten) erhöht, um im Ernstfall schnell auf alle Betroffenen reagieren zu können und Leben zu retten. Glücklicherweise bestätigte sich diese Annahme nicht, und nachrückenden Einsatzkräfte konnten bereits vor ihrem Eintreffen abrücken.

Der Einsatz erforderte die Kooperation der Feuerwehrkräfte aus Kreuztal, Setzen, Geisweid und Weidenau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rettungskräfte im Adalbert-Stifter-Weg im Einsatz sind, dazu später mehr….













Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

