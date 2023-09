Fotoausstellung: México, der Nabel des Mondes

(wS/vhs) Siegen 07.09.2023 | Mexiko ist bunt, vielfältig und voller Kontraste!

Mit dieser Ausstellung möchten Carolin Pöppel und Omar Padrón Estrada Sie auf eine fotografische Reise durch Mexiko mitnehmen und eine Auswahl an Fotografien zeigen, die sie als Hobbyfotografen auf ihren Reisen durch das Land gemacht haben.

Als Deutsche und Mexikaner schauen sie beide aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Land, und dennoch liegt ihre gemeinsame Inspiration für die Ausstellung in ihrer tiefen Verbundenheit zu Mexiko und in dem Wunsch zu zeigen, dass es seine Traditionen, seine Natur und Artenvielfalt, und die Mexikaner selbst sind, die das Land so sehens- und liebenswert machen.

Ausstellung 11.9 – 24.11.23 VHS Siegen, KrönchenCenter, Markt 25, Siegen

Ausstellungseröffnung 14.09.2023 um 18 Uhr, Krönchen Center, Markt 25, Siegen

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier