Geisweider Flohmarkt am 7. Oktober – Bürgerfest am 8. Oktober

(wS/red) Siegen 26.09.2023 | Im Oktober gibt es in Siegen-Geisweid gleich zwei große Veranstaltungen. Zuerst startet der beliebte Geisweider Flohmarkt am 7. Oktober wettergeschützt unter der HTS. Einen Tag später findet das Geisweider Bürgerfest mit Kirmes und verkaufsoffenen Sonntag im Geisweider Zentrum statt.

Auf dem Flohmarkt weist wie immer das Ordnerteam von 3:30 bis 7 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße auf das Gelände. Der Markt endet um 13 Uhr. Mitmachen kann jeder, ohne Anmeldung oder Reservierung.

Beim Bürgerfest gibt es neben den vielen Ständen der Vereine und Markthändler ebenfalls einen Bereich für private Flohmarktstände. Wer also etwas am Sonntag beim

Bürgerfest verkaufen möchte, kann sich über die Einfahrt Bahnstraße einen Platz sichern. Vergabe der Plätze beim Bürgerfest ist ab 8 Uhr. Die maximale Standgröße beträgt vier Meter.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Flohmarkt-Termine in 2023:

4. November

2. Dezember