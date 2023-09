Hilchenbacher Herbstkirmes: Vier Tage Vergnügen für die ganze Familie!

(wS/Hi) Hilchenbach 07.09.2023 | Popcorn, Zuckerwatte, Autoscooter: Am dritten Septemberwochenende schaltet Hilchenbach wieder in den „Kirmes-Modus“.

Von Samstag, 16. September, bis Dienstag, 19. September können die Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher mit ihren Gästen auf dem historischen Marktplatz und den angrenzenden Straßen vier Tage lang feiern, Spaß haben, Freunde treffen, schlemmen und genießen.

Schausteller und Stadtverwaltung haben bei der Zusammenstellung des Angebotes an kleine wie große Kirmesfreunde gedacht: Am Samstag startet das Volksfest ab 14:00 Uhr mit Freifahrten auf den Fahrgeschäften. Die kleineren Gäste freuen sich besonders auf das „Märchen-Karussell“ und den „Babyflug“. Auch das Entenangeln und die Losbude sind hier sehr beliebt. Selbstverständlich kommen aber auch Jugendliche und Erwachsene auf ihre Kosten. Das Herz der Kirmes und absoluter Publikumsliebling ist wie immer der Autoscooter. Hinzu kommen dieses Jahr der „Taumler“, eine sich in beide Richtungen drehende Scheibe, die gleichzeitig nach vorne kippt, sowie das Fahrgeschäft „Rocket“, eine Schiffschaukel mit einer Höhe von 25 Metern. Mit rasantem Tempo schwingt sie und dreht sich im Kreis ‒ ein absoluter Nervenkitzel. Etwas langsamer lässt es hingegen das Riesenrad angehen und bietet einen wunderbaren Ausblick über Hilchenbach für die ganze Familie.

Der Sonntag beginnt um 11:00 Uhr mit einem der ausgefallensten und beliebtesten Gottesdienste der Region: dem Autoscooter-Gottesdienst. Während es sich die Kinder und Erwachsenen in den

Fahrzeugen oder auf anderen Sitzgelegenheiten gemütlich machen, wird Pfarrer Herbert Scheckel mit dem Posaunenchor des CVJM und zahlreichen anderen Mitwirkenden wieder eine Andacht der besonderen Art gestalten. Im Anschluss daran startet direkt die Kirmes.

Montag ist Familientag. Ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften und besondere Angebote laden ab 14:00 Uhr zum ausgiebigen Festvergnügen ein. Der Kirmes-Dienstag beginnt wie gewohnt um 14:00 Uhr und endet mit einem farbenprächtigen Musikfeuerwerk um 22:00 Uhr.

Reichlich Abwechslung liefern aber nicht nur die Fahrgeschäfte. Auch bei den Gaumenfreuden erwartet die Kirmesbesucher die typische Auswahl von deftigen Köstlichkeiten und süßen Schleckereien. Erfrischungsgetränke gibt es an den beiden Rondellen von der TTG SMS Dahlbruch und Getränke AS.

Zahlreiche weitere Vergnügungs- und Verkaufsstände machen die Herbstkirmes zu einer runden Sache für alle, die den Rummel in der besonderen Umgebung des historischen Marktplatzes genießen möchten.

Fotos: Stadt Hilchenbach