Infoabend zur Zukunft des Dorfladens Wingeshausen

(wS/BLB) Bad Berleburg 05.09.2023 | Seit der Schließung des Dorfladens im Oktober 2022 macht man sich in Wingeshausen Gedanken über ein mögliches Fortbestehen.

Allen Bemühungen zum Trotz konnte bislang leider kein neuer Betreiber gefunden werden. Im Rahmen des LEADER-Projektes „Nahversorgungsoffensive im ländlichen Raum:Stärkung der Dorfläden und Direktvermarkter“ wurde eine Umfrage zum Bedarf der Bürgerinnen und Bürger durchgeführt, deren Ergebnisse nun vorgestellt werden sollen.

Ortsvorsteherin Birgitta Dreier, der Dorfverein Aue-Wingeshausen sowie die Projektverantwortlichen der Stadt Bad Berleburg laden zu einem Infoabend ein. Dieser findet am Mittwoch, 13. September 2023, um 19 Uhr in der Schützenhalle in Wingeshausen statt. Gemeinsam mit dem Fachberater Klaus Heimann werden Julia Eitzenhöfer und Christian l’Hiver über die Ergebnisse der Bürgerbefragung und den daraus resultierenden Möglichkeiten referieren.