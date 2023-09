JKG II holte zum Auftakt drei Punkte in der Bezirksliga: Remis gegen Wanne-Eickel folgt klarer Sieg gegen Gastgeber Schwelm

(wS/jkg) Siegen 21.09.2023 | Erstmal seit 2019 geht es auch für die zweite Mannschaft der JKG Siegerland wieder um Punkte. Mit drei Punkten und Tabellenplatz 2 startete die 2. Welle der Siegerland in die Bezirksliga 2023.

In einer hart umkämpften Begegnung schafften die Siegerländer nach Rückstand im ersten Durchgang noch das 5:5 Remis gegen den DSC Wanne-Eickel. Mit 8:2 wurde anschließend die

Heimmannschaft von Samurai Schwelm von der Matte gefegt.

Zum Auftakt der neuen Saison mussten die Siegerländer in Eneppetal gegen die 2.Garnitur des DSC Wanne- Eickel antreten. Mit 2:0 brachten Komron Gulberdiv (+90 kg) und Sebastian Neuser (-90 kg) die JKG schnell in Führung. Doch weder Erik Köster (-81 kg), Ben Turian (-73 kg) noch Janne Westphal (-66 kg) konnten ihre Begegnungen in Zählbares ummünzen, und so stand es nach Durchgang eins 2:3 aus heimischer Sicht.

Es folgen in Durchgang zwei drei Siege in Folge und die Siegerländer zogen mit 5:3 davon Für die Punkte verantwortlich waren Philipp Will der für Komron Gulberdiv kam, sowie Sebastian

Neuser und der ebenfalls eingewechselte Tohir Zarivbekov (-81 kg). Die Niederlagen von Ben Turian und Andreas Hundt bedeuteten letztlich ein 5:5 Remis.

Mit 4:1 gelingt der JKG Siegerland ein hervorragender erster Durchgang gegen Samurai Schwelm. Komron Gulberdiv punktet im Schwergewicht. Sebastian Neuser lässt den einzigen Gegenzähler zu. Erik Köster holt in einem ausgeglichenem Fight letztlich den vorzeitigen Sieg. Die beiden nächsten Kämpfe gehen kampflos auf das JKG Konto. Damit war die Begegnung auf Grund der zwei unbesetzten Gewichtsklasse von Schelm bereits gelaufen.

Die Punkte zum 8:2 Endstand besorgten Philipp Will, Tohir Zaribekov sowie kampflos Ben Turian und Andreas Hundt. Am Wochenende geht die Reise ins Sauerland zum SSV Meschede. Weiterer Gegner der Judo-Club Pelkum-Herringen.

Die aktuelle Tabelle der Bezirksliga Arnsberg 2023:

Erik Köster, Sebastian Kuhlmann, Sebastian Neuser, Ben Niklas Turian, Janne Westphal (hinten v.l.) sowie Andreas Hundt, Philipp Will, Tohir Zarifbekov und Komron Gulberdiv (vorne v.l.) standen für die ersten drei Punkte der JKG Siegerland II auf der Matte

Foto: JKG