L728: Vollsperrung zwischen Kirchhundem-Brachthausen und Hilchenbach in den Herbstferien

(wS/str) Hilchenbach 26.09.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen startet zu Beginn der Herbstferien mit der Sanierung der L728 zwischen Brachthausen und Hilchenbach. In der Zeit von Freitag (29.09.) um 16 Uhr bis Samstag (14.10.) um 20 Uhr wird der rund zwei Kilometer lange Abschnitt von Brachthausen bis zum Wanderparkplatz an der Kreisgrenze in Hilchenbach voll gesperrt. Eine Umleitung über die L713 in Heinsberg, Würdinghausen und die L553 in Kirchhundem wird ausgeschildert. Für den Schwerverkehr wird eine gesonderte Umleitungsstrecke über die B508 in Kreuztal und die B517 in Welschen Ennest ausgewiesen.

Nach den Herbstferien wird für die weiteren Bauarbeiten an der L728 bis voraussichtlich Mitte November eine halbseitige Sperrung mit einer Ampelanlage eingerichtet. Neben den Asphaltarbeiten werden außerdem die Markierung, die Schutzplanken und die Beschilderung erneuert.