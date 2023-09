Literaturpflaster: Magische Bilder über die Geburt einer neuen Zeit

(wS/bb) Bad Berleburg 15.09.2023 | Es ist ein politisches Gesamtkunstwerk von beeindruckender künstlerischer Gestaltungskraft: Am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr startet die Ausstellung „Balkanalien“ von Samira Kentrić. Die Vernissage findet im Rahmen des Literaturpflasters in der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg statt. Die Künstlerin selbst ist ebenfalls vor Ort. Samira Kentrić war gerade einmal 15 Jahre alt, als das Land, in dem sie lebte – Jugoslawien –, auseinanderbrach. Ihre Eltern, einfache Arbeiter, waren als Binnenmigranten aus dem muslimischen Bosnien ins katholische Slowenien gezogen; sie hatte ihre Wurzeln hier und dort und nirgends. Sie erlebte die vom Wahn eines Nationalismus ohne definierbare Nationen befeuerten schrecklichen Kriege, die den Untergang des alten Staates begleiteten. Und sie hoffte, wie ihre Lands- und Ex-Landsleute, auf eine bessere Zeit, auf ein Leben in Freiheit und Wohlstand, auf ein Europa, das ihre Heimaten aber immer wieder im Stich ließ. In einem Mosaik aus Erinnerungen und Beobachtungen und in ihren in Sepiatönen gehaltenen magisch-realistischen Bildern beschreibt sie die Wehen, die die Geburt einer neuen Zeit auf dem Balkan bis heute begleiten. Ein historisches Lehrstück auf höchstem künstlerischen Niveau.

In einem Künstlergespräch spricht Samira Kentrić über ihre Arbeiten und Projekte, mit denen Sie international große Resonanz erhält. Die Ausstellung läuft von Mittwoch bis Dienstag, 20. September bis 31. Oktober und ist während der Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen.

In einem Mosaik aus Erinnerungen und Beobachtungen und in ihren in Sepiatönen gehaltenen magisch-realistischen Bildern beschreibt Samira Kentrić die Wehen, die die Geburt einer neuen Zeit auf dem Balkan bis heute begleiten. Foto: Samira Kentrić

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier