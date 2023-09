(wS/PHF) Siegen-Weidenau 01.09.2023 |

Am Sonntag, den 10. September spielen Sibylle Schwantag (Flöte) und Helga Maria Lange (Orgel) in der Matinée in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 um 10:45 Uhr Werke von Werke von Nicolas Jacques Lemmens (1823-1881), Josef Rheinberger (1839-1901), Jean Langlais (1907-1991), Jehan Alain (1911-1940), Bertold Hummel (1925-2002) und Naji Hakim (*1955). Der Eintritt ist frei.

Foto: PHF