NRW-Silber für Fechterin Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen

(wS/tvj) Siegen 25.09.2023 | „Wir haben die Deutschen Meisterschaften 2024 fest im Blick und unsere Jugend jetzt erfolgreich auf Kurs gebracht“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner über die starke Bilanz seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ beim offiziellen Saisonauftakt der Landesfachverbände NRWs in Moers.

Mit dem sogenannten „Saisonauftakt in Moers“ als dem ersten NRW Qu-Turnier der Landesverbände Rheinischer Fechter-Bund e.V. (RFB) und Westfälischer Fechter-Bund e.V. (WFB) startete die aktuelle Saison 2023/24 in diesem Jahr überraschend früh und bot leistungsorientierten Florettfechtern aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern eine ideale Saisoneröffnung.

Besonders für die nordrhein-westfälischen Athleten ging es hierbei aber um wichtige Ranglistenpunkte auf dem nun begonnenen Qualifikationslauf für die Deutschen Jugend-Meisterschaften im kommenden Jahr, und mit gleich 25 Meldungen zählte die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen dann auch erneut zu den größten Vereinsdelegationen beim Eröffnungsturnier in Moers.

Allen voran brillierte die amtierende NRW-Vizemeisterin Antonia Colsman (Jahrgang 2010) vom TV Jahn Siegen, die bereits in der letzten Saison im Damenflorett „U13“ die Spitzenposition im westfälischen Landesverband einnahm und jetzt im jüngeren Jahrgang in die höhere Startklasse Damenflorett „U15“ wechselte. Mit einer beeindruckenden Leistung gelang Antonia Colsman prompt der Einzug in das NRW-Finale.

Nach einer noch eher durchwachsenen Vorrundenleistung in der neuen Startklasse Florett Damen U15 Einzel und der Zwischenplatzierung neun auf der Setzliste Direktausscheidung legte Antonia Colsman dann aber los und zeigte das ihr innenwohnende potential. Nach einem Freilos im 32er Tableau traf Antonia Colsman im 16er Tableau auf ihre Vereinskameradin Anna Lange und gewann die Direktausscheidung mit 15:3 Treffern. Im nachfolgenden 8er Tableau siegte Antonia Colsman mit 15:10 Treffern gegen die amtierende NRW-Meisterin der Startklasse U15 Alva Reindl vom Landesleistungsstützpunkt FC Moers.

Im Halbfinale triumphierte Antonia Colsman sensationell mit 15:1 Treffern gegen die ältere Fechterin Teresa Abendroth vom FC Moers und musste sich erst im Finale gegen die ebenfalls ältere Fechterin Jule Dierkes vom Landesleistungsstützpunkt TG Münster mit Trefferstand 15:6 geschlagen geben. Der sofortige Einzug ins NRW-Finale und das beste Ergebnis einer Vertreterin des jüngeren Jahrgangs der U15 machten Antonia Colsman jedoch mehr als zufrieden. Am zweiten Wettkampftag startete Antonia Colsman darüber hinaus zusätzlich in der Startklasse Florett Damen U17 Einzel, wo sie als einzige westfälische Fechterin den Einzug aufs 8er Tableau schaffte und mit Endplatzierung sieben in der Ergebnisliste den höchsten Punktegewinn einer Westfälin erlangte.

„Das sind beinahe historisch gute Wettkampfleistungen für eine Siegener Nachwuchsfechterin und wir haben die DM- Qualifikation in beiden Startklassen zum Ziel“, freute sich ihr Trainer Frank Matzner. Auf sehr aussichtsreichen Ranglistenpositionen befinden sich nach diesem ersten Punkteturnier auch Nail Abdalla (Platz drei) und Deniz Devin Hoffmann (Platz vier) auf der Landesrangliste Florett Herren U13 Einzel. Eine starke Wettkampfleistung zeigte schließlich Jakob Wagener im Herrenflorett der U11, wo der Siegener unter 28 Kontrahenten überzeugend den guten Platz fünf erfocht und eine westfälische Bestleistung erzielte.

Das Bild zeigt die amtierende NRW-Vizemeisterin und aktuelle NRW-Finalistin Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen.