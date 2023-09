ÖKOPROFIT® Siegen-Wittgenstein startet in neue Runde Unternehmen können sich ab sofort anmelden

(wS/si) Siegen 27.09.2023 | „Reduzierung von Treibhausgasen, Energieeffizienz, Umstieg auf regenerative Energien und das bessere Managen von internen Prozessen tragen dazu bei, Betriebskosten zu senken und weniger klimaschädliches CO2 auszustoßen“, sagt Landrat Andreas Müller. „Im Rahmen von ÖKOPROFIT® erhalten Unternehmen professionelle Beratungen, um sich fit für die Zukunft zu machen.“

Die nächste Runde ÖKOPROFIT® startet am 26. Oktober 2023 und richtet sich an Unternehmen aller Branchen und Größen. Interessierte Betriebe können sich jetzt anmelden. Bereits sieben Unternehmen konnten für die neue Runde gewonnen werden. „Betrieblicher Umweltschutz ist heute ein zentraler Wettbewerbsfaktor und ökologische Werte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit der Teilnahme an ÖKOPROFIT® entsteht für die Unternehmen ein spürbarer und messbarer Effekt, nachhaltiger zu wirtschaften“, so Landrat Müller.

Bis zu 15 Unternehmen bearbeiten ein Jahr lang gemeinsam im stetigen Austausch in Fachworkshops und individuellen Terminen im eigenen Betrieb alle umweltrelevanten Fragestellungen. „Für einen innovativen und lebhaften Austausch werden sie dabei unter anderem von erfahrenen Umwelt-, Energie- und Nachhaltigkeitsberatern unterstützt“, sagt Markus Menn, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität des Kreises.

Schon drei Runden von ÖKOPROFIT® konnten im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgreich abgeschlossen werden. Die Umstellung auf 100% Ökostrom, der Umstieg von Gas- und Diesel-Stapler auf Strom-Stapler, die Einsparung von Papier durch das Einführen einer digitalen Lohnabrechnung und die Anschaffung von E-Fahrzeugen – das ist nur ein Bruchteil der Maßnahmen, die von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen umgesetzt wurden.

Auch die neue Runde ÖKOPROFIT® wird geleitet von Michael Homeyer, einem der bundesweit erfahrensten Managementberater in den Sektoren Energie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Verstärkt wird die Projektleitung durch die EANRW GmbH – langjährige Spezialistin für den Einsatz regenerativer Energien und fossiler Autarkie, energievertraglicher Finessen und Ressourceneffizienzmaßnahmen.

ÖKOPROFIT® ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der örtlichen Wirtschaft und Partnern aus der Region – z.B. IHK, Handwerkskammer Südwestfalen und der Effizienz-Agentur.

Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmen bei Yanica Vitt, Klimaschutzmanagerin des Kreises Siegen-Wittgenstein, 0271 333 1165, y.vitt@siegen-wittgenstein.de.