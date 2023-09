Stadt Siegen verleiht Preis für Interkulturelles Engagement 2023

(wS/si) Siegen 22.09.2023 | Gemeinsam mit dem Integrationsrat hat die Universitätsstadt Siegen gestern (Donnerstag, 21. September 2023) zum insgesamt 33. Mal denPreis für Interkulturelles Engagement im Historischen Ratssaal im Rathaus Oberstadt verliehen. Preisträger indiesem Jahr ist die Refugee Law Clinic Siegen e.V., eine studentische Rechtsberatung für Geflüchtete der Universität Siegen.

Bürgermeister Steffen Mues und Integrationsratsvorsitzende Hanan Tahmaz überreichten den mit 500 Euro dotierten Preis an den studentischen Verein, der 2018 gegründet wurde. Er bietet Studierenden die Möglichkeit, in der Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden praktische Erfahrungen zu sammeln und sich dabei gleichzeitig gemeinnützig zu engagieren. Geflüchtete erhalten dadurch eine kostenfreie Beratung im Hinblick auf das Migrationsrecht. „Ich bin sehr dankbar, dass es hier in Siegen so viele Menschen gibt, die mit gutem Vorbild vorangehen und sich für ein tolerantes, buntes Siegen einsetzen“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. Er betonte zudem, dass mit der Veranstaltung nicht nur das Engagement der Preisträger, sondern aller Nominierten wertgeschätzt werden solle. Die Veranstaltung sei vor allem „ein Zeichen und eine öffentliche Anerkennung“ dafür, wie wichtig und wertvoll bzw. „wie unentbehrlich ein solch vorbildliches, ehrenamtliches Handeln zur Verständigung und Vernetzung von zugewanderten und einheimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für uns und unsere Gesellschaft“ sei.

Begleitet wurde der Abend durch ein Rahmenprogramm der städtischen Fritz-Busch-Musikschule. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Interkulturellen Tage statt, dieaus über 20 Veranstaltungen bestehen und die gesamte Bandbreite der Integrations- und Migrationsarbeit in Siegen vorstellen. Die Interkulturellen Tage laufen noch bis einschließlich Samstag, 7. Oktober.



Bürgermeister Steffen Mues (7. v.l.) überreichte gemeinsam mit der Vorsitzenden des

Integrationsrates, Hanan Tahmaz (4.v.r.), den Preis für Interkulturelles Engagement 2023

an die Vertreterinnen und Vertreter der Refugee Law Clinic e.V.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier