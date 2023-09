Tagespflege Dresselndorf unterstützt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ – Spenden sind willkommen

(wS/dia) Burbach 18.09.2023 | Die Mitarbeitenden und Gäste der Tagespflege Dresselndorf unterstützen auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Um möglichst viele Pakete packen zu können, freuen sich Gäste und Mitarbeitende über Sach- und Karton-Spenden, die sie dann im Rahmen einer Aktionswoche gemeinsam weihnachtlich gestalten und verpacken. Die Spenden können bis zum 31. Oktober 2023 in der Tagespflege Dresselndorf, Westerwaldstraße 86 in Burbach, abgegeben werden.

Im vergangenen Jahr haben die Senioren der Tagespflege Dresselndorf 50 Päckchen für die Aktion gepackt. „Wir unterstützen die Aktion gemeinsam mit unseren Gästen, weil wir das christliche Gebot der Nächstenliebe aktiv leben möchten – ganz besonders in der Weihnachtszeit“, erläutert Linda Rein, Leiterin der Tagespflege Dresselndorf.

Weltweite Geschenkaktion für Kinder in Not

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine weltweite Geschenkaktion. Unter dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“ erleben Kinder in Not nicht nur Weihnachtsfreude durch einen Schuhkarton, sondern werden auch mit der Liebe Gottes berührt. International ist die Aktion unter dem Namen „Operation Christmas Child“ bekannt. Seit 1993 wurden weltweit bereits mehr als 186 Millionen Kinder in mehr als 150 Ländern erreicht.

Neben den Ländern aus dem deutschsprachigen Raum werden auch in den Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland, Kanada, Großbritannien, Spanien und Finnland Schuhkartons für bedürftige Kinder gepackt.

Die Tagespflege Dresselndorf wird von der Diakonie Bethanien in Kooperation mit den Christlichen Seniorenhäusern Lützeln betrieben.

