TuS Ferndorf siegt in einem kampfbetonten Spiel mit 35:31 gegen die HG Saarlouis

Zu Beginn des Spiels schien alles nach Plan zu laufen, zumindest für Saarlouis. In den ersten 18 Minuten hatten die Saarländer die TuS-Abwehr geschickt durchbrochen und leichte Tore erzielt. Selbst Jonas Wilde im Ferndorfer Tor hatte seine Schwierigkeiten, und machte Platz für Lucas Puhl. Zu diesem Zeitpunkt lag Ferndorf bereits mit 7:11 im Rückstand und kurz darauf, in der 18. Minute, mit 8:13. Es schien, als hätten die Jungs von Trainer Ceven Klatt mit Nervosität zu kämpfen, verursacht durch den Wunsch, eine großartige Leistung zu zeigen.

Trotzdem wurde dieses spannende Spiel immer wieder durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen ausgebremst. Am Ende standen beeindruckende ACHT Zeitstrafen gegen Ferndorf und sie betrafen sieben TuS-Spieler. Darüber hinaus wurden Stürmerfouls gepfiffen, obwohl die Gegner in der Abwehr offensichtlich im Kreis standen. Doch nach dem 8:13-Rückstand in der 18. Minute erlebte die Mannschaft einen Wandel. Ceven Klatt und die 1034 Zuschauer sahen einen veränderten TuS auf dem Spielfeld. Es spielte fast nur noch Ferndorf, und innerhalb von fünf Minuten stand es 13:13. Philipp Kessler hatte genug gesehen und nahm schon beim 11:13 eine Auszeit, die jedoch wenig brachte. Die beeindruckenden Tore von Mattis Michel hatten Eindruck hinterlassen, aber die HGS behielt ihre knappe Führung.

Ferndorf wollte jedoch nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen, und Josip Eres, Fabian Hecker und Mattis Michel erzielten wichtige Tore, um den Halbzeitstand auf 16:16 auszugleichen. Es war offensichtlich, dass Ferndorf in dieser Phase acht Tore erzielte, während Saarlouis nur drei erzielte. Josip Eres erzielte alle seine fünf Tore in der ersten Halbzeit von der Siebenmeter-Marke.

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einer Führung der Saarländer, die sicherlich dachten, sie würden wieder in die Spur finden. Aber sie lagen falsch. Janko Kevic, der Kapitän des Klatt-Teams, der in der ersten Halbzeit durch die 5:1-Abwehr der HGS ausgeschaltet wurde, griff wieder stärker ins Spiel ein. Er erzielte das 17:17 und Josip Eres setzte mit einem Siebenmeter das nächste TuS-Führungstor in der 33. Minute. Jetzt war der Kampfgeist bei den Ferndorfern zurück.

Ceven Klatt hatte klug durchgewechselt, und Spieler wie Julius Fanger brachten zusätzliches Tempo und Unruhe in die gegnerische Abwehr. Die Spieler Fabian Hecker, Julius Fanger und Mattis Michel belebten das Spiel und machten Druck. Mattis Michel, der lange verletzt war, schien wieder in Topform zu sein.

Zum Schluss darf man den Torhüter Lucas Puhl nicht vergessen. Er brachte Saarlouis in der zweiten Halbzeit schier zur Verzweiflung, indem er unglaubliche 10 von 25 Würfen abwehrte. Der Vorsprung der Ferndorfer bewegte sich in der zweiten Halbzeit zwischen 3 und 5 Toren, und es schien nie so, als könnte der Sieg in Gefahr geraten.

Die Harzfreunde von Ferndorf zeigten nicht nur auf dem Spielfeld ihren unerschütterlichen Kampfgeist, sondern auch auf den Rängen, wo die Fans eine mitreißende Atmosphäre schufen. Ein großes Fahnenmeer der Brigade C und das ohrenbetäubende Trommeln der Ferndorfer Füchse verliehen dem Spiel die nötige Würze und weckten die Vorfreude auf kommende Begegnungen. Mit diesem fesselnden Zusammenspiel von Team und leidenschaftlichen Anhängern im Rücken scheint Ferndorf bereit zu sein, wieder zu einer dominierenden Macht in der Stählerwiese zu werden.

Ergebnis: 35:31 (16:16)

Torschützen:

Josip Eres 12/9

Janko Kevic, Julius Fanger und Mattis Michel je 4

Daniel Hideg und Fabian Hecker je 3

Gabriel Viana und Marvin Mundus je 2

Nikita Pliuto 1