Verkehrsunfall auf der Marburger Straße in Kredenbach

(wS/red) Kreuztal 03.09.2023 | Am heutigen Sonntag gegen 18:10 Uhr ereignete sich auf der Marburger Straße in Kredenbach ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 62-jährige Subaru-Fahrerin musste aufgrund von Verkehrsbedingungen abbremsen. Der 18-jährige Fahrer eines Fiat, der hinter dem Subaru fuhr, konnte ebenfalls rechtzeitig abbremsen. Allerdings schien die 24-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, die hinter dem Fiat fuhr, das Hindernis nicht rechtzeitig erkannt zu haben, und ihr Fahrzeug kollidierte mit dem Fiat, der daraufhin auf den Subaru geschoben wurde.

Der Unfall verursachte Sachschaden, der auf etwa 20.000 bis 25.000 Euro geschätzt wird. Vier Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigten jedoch keine Einweisung in ein Krankenhaus.

Fotos: Lars Schneider – wirSiegen.de