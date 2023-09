Weidenau: Zimmerbrand in der Waldhausstraße

(wS/red) Siegen 03.09.2023 | Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldhausstraße in Weidenau sorgte am heutigen Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte hier in einer Wohnung ein Schrank. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr reagierten umgehend und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Glücklicherweise konnten alle Bewohner des betroffenen Hauses das Gebäude rechtzeitig verlassen, und es wurden keine Verletzungen gemeldet. Die Bewohner schafften es auch, ihre beiden Haustiere in Sicherheit zu bringen.

Aufgrund des Einsatzes wurde die Weidenauer Straße in der Nähe der Kreispolizeibehörde in in der Nähe der Einsatzstelle vorübergehend einspurig gesperrt, um den Einsatzkräften genügend Raum zum sicheren Arbeiten zu bieten.

Zur genauen Ursache des Brandes konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier