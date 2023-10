Ab 18.10. wird Verbindungsweg zwischen Niederdielfen und Obersdorf saniert

(wS/wi) Wilnsdorf 10.10.2023 | Zahlreiche Risse und Aufbrüche in der Asphaltoberfläche machen es nötig, den Verbindungsweg zwischen Niederdielfen („Zum Rödgen“) und Obersdorf („Am Brennerfeld“) weiter zu sanieren.

Ein Teil der Strecke wurde schon in den Vorjahren ertüchtigt. Jetzt stehen Arbeiten am zweiten Abschnitt an. Dafür muss die Strecke voraussichtlich ab kommenden Mittwoch, 18. Oktober, bis Ende November für den Verkehr gesperrt werden.

Die Baumaßnahme kann zu 70% aus Fördermitteln finanziert werden.