Alle IT-Systeme beim HSK durch Ausfall der SIT gestört

(wS/red) Hochsauerlandkreis 30.10.2023 | Die IT-Systeme in der Kreisverwaltung sind durch einen Ausfall bei der SIT (Südwestfalen-IT), dem Systemhaus für alle fünf südwestfälischen Kreise sowie der Städte und Gemeinden, gestört.

Es sind daher keine Anwendungen möglich, die von der SIT bereitgestellt werden. Dazu gehören beispielsweise die Kfz-Zulassung, die Führerscheinstellen, Elterngeld und das Ausländeramt. Mails können nicht versendet und empfangen werden und für die Kolleginnen und Kollegen ist auch Homeoffice nicht möglich.

„Wir sprechen von einem Komplettausfall, die Kreisverwaltung hat alle Leitungen zur SIT gekappt“, sagt Pressesprecher Martin Reuther. Der Hochsauerlandkreis bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die heute einen Termin in der Kreisverwaltung haben, zu Hause zu bleiben. Der Kreis bittet um Verständnis. Weitere Informationen folgen.

Kreis Soest

Cyberangriff auf SIT legt Kreis lahm – Kundenanliegen können derzeit nicht bearbeitet werden

Kreis Soest (kso.2023.10.30.351.-rn). Aufgrund eines Cyberangriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) sind die Abteilungen der Kreisverwaltung Soest komplett von ihren Fachverfahren abgeschnitten und deshalb nicht arbeitsfähig. Deshalb können derzeit keine Kundenanliegen bearbeitet werden. Betroffen sind insbesondere die Zulassungsstellen, aber auch zum Beispiel die Ausländerbehörde. Das teilt der Kreis Soest mit.

Eine Information der Kundinnen und Kunden, die einen Termin haben, ob per Telefon oder per Mail, ist leider ebenfalls nicht möglich. Denn auch das Terminprogramm ist betroffen, so dass die Terminvereinbarungen nicht eingesehen werden können.

Alle Kundinnen und Kunden mit Terminen werden gebeten, nicht zu den Zulassungsstellen zu kommen bzw. in anderen Angelegenheiten das Kreishaus aufzusuchen. Es ist davon auszugehen, dass Zulassungs- und Führerscheinangelegenheiten bzw. andere Dienstgeschäfte heute auf keinen Fall bearbeitet werden können. Wann das wieder der Fall sein kann, ist derzeit völlig unklar. Bevor sich Bürgerinnen und Bürger auf den Weg machen, sollten sie sich telefonisch erkundigen, ob die Zulassungsstellen oder andere Abteilungen arbeitsfähig sind.

Die Telefonanlage des Kreises funktioniert. Ebenso können Mails empfangen werden. Mails nach außen können derzeit aber nicht versandt werden.

Alle Städte und Gemeinden im Kreis Soest sind an die SIT angeschlossen und somit auch betroffen. Über die weitere Entwicklung informiert die Kreisverwaltung in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und X.

