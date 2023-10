Burbacher Mittagstisch feiert am 15.11.2023 Premiere

(wS/bu) Burbach 18.10.2023 | Der Tisch ist gedeckt! Auf Initiative des Familienbüros laden deren Mitarbeiterinnen sowie die evangelische Kirche mit ihren drei Gemeindeschwestern, die katholische Kirchengemeinde, der Heimatverein Alte Vogtei Burbach und der DRK-Ortsverein Burbach am Mittwoch, 15.11.2023, von 12 bis 13.30 Uhr zum ersten Burbacher Mittagstisch in den Räumlichkeiten der Ev. Gemeinschaft im Gassenweg in Burbach ein.

Alle, die in der dunklen Jahreszeit nicht allein essen möchten und sich auf eine Mahlzeit in Gesellschaft mit guten Gesprächen freuen, sind hierzu willkommen.

„Gerade in den kommenden Herbst- und Wintermonaten ist es wichtig für das Gemüt und das eigene Wohlgefühl, Gemeinschaft zu erleben und (neue) Bekanntschaften zu pflegen. Die Küche und/oder das Esszimmer sind traditionell die Orte in Familien, wo das Leben passiert, wo geredet wird, wo das Zusammensein stattfindet. Daher schien uns ein gemeinsames Mittagessen ein passender Rahmen zu sein, Gemeinschaft zu stiften“, erklären Birgit Meier-Braun und Andrea Usung vom Familienbüro. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kirchen, den Heimatverein und das DRK von dieser Idee begeistern konnten.“

Zum Burbacher Mittagstisch stehen zwei Gerichte zur Auswahl, wovon eins vegetarisch sein wird. „Das Essen ist Dank der Unterstützung der Sparkasse Burbach Neunkirchen für die Gäste kostenfrei. Auch über dieses Engagement sind wir sehr froh und bedanken uns herzlich“, so die Familienbüro-Mitarbeiterinnen weiter. Wer sich vorab einen Sitzplatz reservieren möchte, kann sich bei Birgit Meier-Braun oder Andrea Usung unter Tel. (0 27 36) 45 56 oder mobil 01 75 – 69 21 000 oder per E-Mail an b.meier-braun@burbach-siegerland.de oder a.usung@burbach-siegerland.de anmelden.

Der Burbacher Mittagstisch soll keine „Eintagsfliege“ sein. Die nächsten Termine stehen schon fest: Jeweils mittwochs wird am 29.11. und am 13.12.2023 sowie am 10.01. und 24.01.2024 zur gleichen Zeit an gleicher Stelle aufgetischt.