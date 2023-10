dzm-Herbstfrühstück in Holzhausen am Dienstag, 24. Oktober um 9 Uhr

(wS/dzm) Burbach 11.10.2023 | Die *dzm (Deutsche Zeltmission e. V.) bietet am Dienstag, 24. Oktober wieder ihr beliebtes Herbst-Frühstück im Bildungs- und Begegnungszentrum Holzhausen in Burbach-Holzhausen an. Die Besucher dürfen sich auf ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und einen geistlichen Impuls von dzm-Referent Bastin Steinbergfreuen.

dzm-Evangelist Siegmar Borchert und Medienreferentin Miriam Heinz geben spannende Erlebnisberichte aus aktuellen deutschlandweiten Missionseinsätzen weiter.

Mit musikalisch begleiteten Lob- und Dankliedern gibt es immer wieder die Möglichkeit innezuhalten und Gott zu begegnen.

Alle Interessierten erwartet ein kurzweiliges Programm und gute Gemeinschaft unter Gottes Wort. Das Frühstück beginnt um 9 Uhr, das Programm startet eine Stunde später. Die Teilnahme kostet 16 € pro Person. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten! Nähere Informationen und Anmeldung unter *dzm: Tel. 0271 8800-100 oder info@dzm.de.