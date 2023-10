Firma Karl Höchst – Siegerländer Familien-Unternehmen in dritter Generation erfolgreich und expansiv

(wS/mm) Burbach 03.10.2023 | .Seit nunmehr 60 Jahren existiert das siegerländer Traditions-Unternehmen Karl Höchst GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Oberdresselndorf im schönen „Hickengrund“ – mitten im Drei-Länder-Eck NRW/Hessen/Rheinland-Pfalz.

In mittlerweile dritter Generation lenken Claudia Höchst-Cunz und Lars Höchst (rechts im Bild) als Geschäftsführende Gesellschafter, sowie Olaf und Carsten Höchst in der Geschäftsleitung sehr erfolgreich die Geschicke und können gemeinsam mit den ca. 50 Beschäftigten zum sechzigsten Geburtstag auf eine beachtliche Entwicklung zurückblicken.

Neben Autogen- und Plasma-CNC-Brennschneidtechnik, Verschleißtechnik, Schweißkonstruktionen und Sondermaschinenbau lässt die Weiterverarbeitungs-Variationsbreite keine Kundenwünsche offen. So gehören Fräsen, Schleifen, Schweißen, Walzen und Kanten, Richten, Glühen und Sandstrahlen zum umfangreichen Leistungspaket von der Planung, Konstruktion, Fertigung, Weiterverarbeitung bis hin zum High-End-Finish. Das Höchst-Team steht jederzeit mit Kompetenz und Erfahrung seinen Kunden zur Seite.

So hat sich – auch durch einen Hallenneubau und verschiedene Erweiterungen der Produktions- und Büroflächen – das Unternehmen auch baulich ständig vergrößert.

Seit 1987 gehört auch die „SHS Stahlverarbeitung GmbH“ zur Höchst-Unternehmensgruppe. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Firmenbestehen besuchte der regionale Repräsentant des Bundesverband mittelständische Wirtschaft – BVMW im Drei-Länder-Eck, Matthias Merzhäuser (links im Bild) das langjährige Mitgliedsunternehmen. Ihn und Geschäftsführer Lars Höchst verbindet zudem eine jahrzehntelange Freundschaft. Weitere Informationen unter https://www.hoechst-gruppe.de