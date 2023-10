Gedächtnistraining geht in zweite Runde: Senioren-Service-Stellen bieten ab Oktober wieder Fitness für die grauen Zellen an

(wS/wi) Wilnsdorf 05.10.2023 | „Wo hab ich denn nur meinen Schlüssel gelassen? Was wollte ich einkaufen? Wie war nochmal der Name der neuen Nachbarin?“ Mit zunehmendem Alter nimmt unsere Gedächtnisleistung ab, was sich gerade an den kleinen Alltagsfragen zeigen kann. Aber mit gezielten Übungen lassen sich die grauen Zellen auch im Alter noch wirksam trainieren.

In Zusammenarbeit mit Renate Rokitta, zertifizierte ganzheitliche Gedächtnistrainerin, bieten die Senioren-Service-Stellen in Wilnsdorf und Neunkirchen den zweiten Gedächtnistrainingskurs in diesem Jahr an. Mitmachen können alle Seniorinnen und Senioren, die ihr Gedächtnis in einer netten Gruppe mit spielerischem Training – ganz ohne Stress und Leistungsdruck – in Schwung bringen möchten. Im Kurs wird neben der geistigen Beweglichkeit mit kleinen Übungen auch die körperliche Mobilität gefördert.

Die Kurse umfassen jeweils 6 Termine, dauern 90 Minuten und starten in Neunkirchen am 24.10.2023 und in Wilnsdorf am 25.10.2023 jeweils um 10 Uhr. Die Teilnahmegebühr wird beim ersten Kurstreffen von der Referentin erhoben.

Anmeldungen nehmen die Senioren-Service-Stellen der Kommunen entgegen: Bettina Großhaus-Lutz (Senioren-Service-Stelle Neunkirchen), Tel. 02735 767-200; Jutta Schmidt (Senioren-Service-Stelle Wilnsdorf), Tel. 02739 802-129.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier